Minder cijferdrukte komende week

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week ruim 4 procent gedaald, na veel kwartaalcijfers en renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England.

De oorlog in Oekraïne duurt voort en Beijing houdt vast aan strenge coronamaatregelen. Energieprijzen blijven stijgen, zo werd olie afgelopen week 6 procent duurder, en de verstoringen in de aanvoerketen blijven alom aanwezig.

Het cijferseizoen op het Damrak is inmiddels grotendeels achter de rug. Maandag opent PostNL de boeken. Dinsdag zijn er geen cijfers en woensdag volgens Ahold Delhaize, Alfen en Van Lanschot Kempen.

Donderdag is het relatief druk met Aegon, Boskalis, Pharming, SBM Offshore en Sif. Nabeurs staat OCI nog op de rol.

Vrijdag zijn er geen cijfers gepland.

Naast de kwartaalresultaten zijn er ook veel jaarvergaderingen en de nodige fondsen noteren ex-dividend.

De internationale bedrijfsagenda wordt ook al een stuk rustiger. Interessante namen volgende week zijn op maandag Infineon. Daar zullen chipbeleggers zeker naar kijken.

Woensdag letten beleggers op de resultaten van Thyssenkrupp, Alibaba, Beyond Meat en Disney. Dit weekend liet de Chinese toezichthouder weten dat techbedrijven de Chinese jeugd online beter moeten beschermen. Aandeelhouders van Netflix, dat recent keihard onderuit ging na tegenvallende groeicijfers, zullen goed kijken hoe de streamingdienst van Disney het doet.

Donderdag komt het Duitse conglomeraat Siemens met cijfers en vrijdag is de internationale agenda leeg.

De macro-agenda is redelijk gevuld komende week. Maandag let de markt op de Chinese handelsbalans. Een dag later volgen de Nederlandse inflatie en de industriële productie. In Duitsland staat het ZEW-sentiment gepland.

Halverwege de week zijn er in Duitsland, de VS en China inflatiecijfers. Die zijn erg bepalend voor het rentebeleid van de centrale banken. De Fed is al begonnen met het verhogen van de rente en bij de ECB worden de geluiden dat een verhoging nodig is ook steeds wat luider. In de VS staat de tienjaarsrente inmiddels ruim boven de 3 procent.

Op woensdag is er verder nog aandacht voor de Amerikaanse olievoorraden, terwijl een dag later de maandrapporten van OPEC en IEA volgen. Er staat ook serie Britse cijfers gepland en uit de VS komen de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen.

Vrijdag volgt er nog een Frans inflatiecijfer en de industriële productie in de eurozone staat op de rol. In de VS is er verder nog een consumentenvertrouwenscijfer uit Michigan.