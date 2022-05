DGB lanceert groene obligatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB lanceert een groene obligatie. Dit maakte de ontwikkelaar van CO2-projecten zondagmiddag bekend. De obligaties hebben een looptijd van 4 jaar en bieden een rendement van 8 procent per jaar, elk kwartaal uitgekeerd. De obligaties worden uitgegeven om de activiteiten van DGB op te kunnen schalen. Inmiddels heeft het bedrijf een projectpijplijn van meer dan 13,6 miljoen ton CO2-credits. Bron: ABM Financial News

