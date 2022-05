Uitgelicht: Shell wel stijger in AEX

(ABM FN-Dow Jones) Shell eindigde de afgelopen handelsweek, na beter dan verwachte kwartaalcijfers, fors hoger. Shell was daarmee één van de weinige hoofdfondsen die de week wél met winst wist af te sluiten.

De energiereus spint garen bij de hoge olie- en gasprijzen, mede aangejaagd door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland.

Het aandeel steeg op weekbasis krap 4 procent.

"De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een aanzienlijke verstoring van de wereldwijde energiemarkten en heeft aangetoond dat veilige, betrouwbare en betaalbare energie niet vanzelfsprekend is. De gevolgen van deze onzekerheid en de hogere kosten die ermee gepaard gaan worden breed gevoeld", zei CEO Ben van Beurden in een toelichting op de kwartaalrapportage.

Het eerder aangekondigde vertrek uit Rusland kost de energiereus vermoedelijk 4 tot 5 miljard dollar. Na belastingen trof Shell in het eerste kwartaal een voorziening van 3,9 miljard dollar.

Meevallende winst

Shell boekte in het afgelopen kwartaal een geschoonde winst van 9.130 miljoen dollar, in vergelijking met 3.234 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder en 6.391 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2021. Analisten rekenden vooraf op 8.671 miljoen dollar.

"Sterke resultaten en een positieve boodschap voor de beloning van aandeelhouders", schreef UBS. De winst lag 5 procent hoger dan verwacht, vooral door goede prestaties van de handelstak. En dat resulteerde volgens de bank in een veel hogere dan voorziene vrije kasstroom.

De operationele vrije kasstroom van Shell kwam in het eerste kwartaal uit op 22,2 miljard dollar, exclusief werkkapitaal, wat duidelijk meer was dan de 15,7 miljard dollar die analisten hadden verwacht. Een kwartaal eerder bedroeg de operationele vrije kasstroom 11,1 miljard dollar. Inclusief werkkapitaal liep de vrije kasstroom op van 8,2 miljard naar 14,8 miljard dollar.

Shell verwacht in de tweede helft van 2022 ruim 30 procent van de operationele vrije kasstroom uit te keren aan aandeelhouders. Eerdeer ging de energiereus uit van 20 tot 30 procent. Het concern verhoogde ook het dividend over het eerste kwartaal met 4 procent tot 0,25 dollar per aandeel.

Van het lopende aandeleninkoopprogramma van 8,5 miljard dollar is inmiddels 4 miljard dollar voltooid. De resterende inkoop van 4,5 miljard dollar zal naar verwachting worden voltooid voor de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal.

Volgens analisten van Jefferies zal Shell de inkoop van eigen aandelen in de tweede jaarhelft opvoeren naar meer dan 6 miljard dollar per kwartaal. "Shell beloont zijn aandeelhouders goed." De analisten berekenden dat het totale rendement zo naar meer dan 15 procent stijgt.

Kepler Cheuvreux is iets voorzichtiger, en denkt dat Shell in de tweede jaarhelft voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen zal inkopen, waarmee het, inclusief de dividenduitkeringen, voor 26,5 miljard dollar naar aandeelhouders laat terugvloeien.

UBS voorziet een rendement van 11 procent. En dat kan de komende jaren zo blijven, denkt de Zwitserse bank, die de winsttaxaties en het koersdoel voor Shell daarom verhoogde.

Shell heeft ook de ruimte om aandeelhouders goed te belonen. De analisten wezen erop dat de nettoschuld met 8 procent daalde van 52,6 miljard dollar eind 2021 naar 48,5 miljard dollar eind maart dit jaar.

Dit was voor Kepler Cheuvreux, in combinatie met de verlaging van het aantal uitstaande aandelen, reden om de winsttaxaties te verhogen, en ook het koersdoel te verhogen naar 31,00 euro. Het aandeel blijft op de kooplijst.

Analisten van Bank of America zijn erg positief over de komende jaren en verwachten dat de kasstroom van Shell vanwege zijn "bevoorrechte" positie op de LNG-markt hoog zal blijven. De Amerikaanse bank hanteert dan ook een koopadvies voor Shell.