China zet weer druk op gamebedrijven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China heeft de focus weer gezet op het gamegedrag van minderjarigen. Dit blijkt uit een bericht van toezichthouder Cyberspace Administration of China. Minderjarigen moeten volgens de Chinese autoriteiten beter beschermd worden als zij online zijn. Dit betekent onder meer dat zij elkaar niet langer virtuele beloningen mogen sturen tijdens live-events. Ook moeten techbedrijven de zogeheten jeugd-modus verbeteren en vanaf 22.00 uur het uitzenden voor deze groep stoppen en voorkomen dat de spelers dan kunnen overschakelen naar de reguliere modus. President Xi Jinping benadrukte zondag tijdens een videoboodschap het belang van familie. Ook riep hij tijdens een bezoek aan het zuiden van China jongeren op goed na te denken over hoe ze hun tijd spenderen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.