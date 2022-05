Video: retailaandelen bieden kansen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europese retailaandelen zijn de laatste tijd wel erg hard afgestraft en dat biedt kansen. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera tegen ABM Financial News. "De consument heeft het niet gemakkelijk gehad de laatste tijd. Europese retailaandelen werden daar de dupe van, maar de daling ging wel ver. Misschien wel te ver", aldus Schepers. Hoewel het volgens haar klopt dat de vooruitzichten voor Europese consumenten door de stijgende energiekosten en hoge inflatie niet rooskleurig zijn, is de verkoopgolf in retailaandelen wel erg overdreven. Schepers ziet voldoende ruimte voor een herziening van de waardering voor deze aandelen. "Bovendien staat de sector er relatief goed voor. "Gezien de onrust in Europa op dit moment, zijn de marktvooruitzichten zeer onzeker, maar juist in dit soort periodes is het belangrijk om zulke relatieve trends op te sporen en eventueel in portefeuilles te bewerken", tipte zij. Klik hier voor: retailaandelen bieden kansen Bron: ABM Financial News

