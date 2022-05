Galapagos creeert nieuw inschrijvingsrechtenplan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De raad van toezicht van Galapagos heeft 2,3 miljoen inschrijvingsrechten gecreëerd onder een nieuw inschrijvingsrechtenplan. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse farmabedrijf vrijdag nabeurs. Onder dit inschrijvingsrechtenplan worden 2.326.025 miljoen inschrijvingsrechten gecreëerd, ten gunste van bepaalde leden van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen. De inschrijvingsrechten aangeboden op 6 mei 2022 hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €57,46 euro. Dit is de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod. Het maatschappelijk kapitaal van Galapagos bedraagt nu ruim 355 miljoen euro en het totaal aantal stemrechtverlenende effecten ruim 65,6 miljoen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.