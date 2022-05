Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van krap 110 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder. Op weekbasis steeg de olieprijs zo'n 5 procent. De oliemarkt wordt gedreven door het krappe aanbod, nu de Russische productie daalt en de reservecapaciteit van de OPEC en zijn bondgenoten een probleem dreigt te worden. OPEC+ besloot donderdag de productieafspraken te handhaven, waardoor de output in juni met ruim 400.000 vaten per dag wordt verhoogd. "Zonder de volatiele productie uit Rusland en Kazachstan verwachten we tussen mei en juli een gemiddelde groei van 160.000 vaten per dag", aldus Paul Sheldon van S&P Global Commodity Insights. Die groei zwakt in augustus af tot 100.000 vaten per dag, denkt Sheldon. "Tegen juli zal er nog maar 1,6 miljoen vaten per dag aan OPEC+ reservecapaciteit over zijn, wat de toenemende leveringsrisico's vergroot." Deze week werd verder bekend dat de Europese Unie werkt aan een importban op Russische olie. Er is nog geen definitief akkoord, omdat Hongarije dwars ligt. Dat land wordt zwaar getroffen bij een olie-embargo. Bron: ABM Financial News

