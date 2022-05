AEX bezwijkt onder renteangst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week flink gedaald, na een mondiale verkoopgolf op de aandelenmarkten, die maar kortstondig positief reageerden op de langverwachte renteverhoging van 50 basispunten door de Federal Reserve.

Bij een slot op 682,19 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis ruim 4 procent. Vorige week eindigde de index op 710,98 punten.

De hoofdindex startte maandag al met verlies aan de nieuwe maand en voor tien uur zakte de AEX in één streep tot 681 punten. Deze flash crash was ook elders in Europa zichtbaar.

Volgens analist Corné van Zeijl van Actiam had die 'flash crash' te maken met enkele verkeerde berekeningen bij de totstandkoming van futures, vooral op diverse beurzen in het noorden van Europa. Zakenbank Citi zei later de schuldige te zijn. Een handelaar van de bank had fouten gemaakt bij het inleggen van een order.

Ondanks de zwakke beursweek ligt de AEX wel op schema om op korte termijn uit te bodemen en van daaruit te herstellen, denkt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets.

"Vanaf november vorig jaar hebben we een daling gezien van de AEX vanaf 830 punten, met als voorlopig dieptepunt rond 653 punten in februari/maart, waarna de koers herstelde tot de horizontale weerstand op 743 punten", zei Van den Akker.

"Van daaruit is de markt begonnen aan een vervelende consolidatie, die zwak aanvoelt, waardoor je zou verwachten dat de markt verder naar beneden gaat. Maar dat verwacht ik niet. Ik kijk juist naar een bodem op de hele korte termijn en vanaf daar een herstel om zeer waarschijnlijk boven de vorige top van 743 uit te breken", aldus de technisch analist.

Opluchting na rentebesluit Fed van korte duur

Het was vooral de nasleep van het Amerikaanse rentebesluit die deze week voor negativiteit en onzekerheid zorgde.

Aanvankelijk reageerden de beurzen opgelucht op het langverwachte rentebesluit van de Fed, waarbij de rente met 50 basispunten omhoog ging, naar een bandbreedte van 0,75 tot 1,00 procent.

Dit was conform de verwachting, oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank, die verder weinig verrassends zag in de aankondiging van de Fed. Dat de centrale bank zijn balans vanaf 1 juni gaat afbouwen, is de enige voetnoot, vond de analist, want daar had men ook wel eerder mee kunnen beginnen.

"Beleggers zijn opgelucht dat de Fed met zijn rentebesluit heeft voldaan aan de marktverwachting", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Het beste nieuws voor handelaren en beleggers is dat de Fed niet verwacht dat het de rente met 75 basispunten moet gaan verhogen."

Toch bleek die opluchting van korte duur. De markt lijkt nu het rentebesluit achter de rug is met vragen te zitten over de impact van de Fed-renteverhogingen op de economische groei en bedrijfswinsten. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag naar 3,10 procent.

Daarnaast maken beleggers zich ook nog steeds zorgen over de oorlog in Oekraïne en de coronasituatie in China.

Bank of England verhoogt rente verder

Ook de Bank of England kwam deze week met een nieuw rentebesluit. De rente werd daarbij verder verhoogd naar 1,00 procent, hetgeen door de markt ook was voorzien. Het besluit werd met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen genomen. De drie tegenstemmers wilden een renteverhogingen met 50 basispunten. De Britse rente staat nu op het hoogste niveau in 13 jaar.

"De wereldwijde inflatoire druk is sterk toegenomen na de Russische invasie van Oekraïne. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verslechtering van de vooruitzichten voor de wereld- en Britse groei", zei de BoE in een toelichting.

Inmiddels houdt de BoE er rekening mee dat de inflatie in het VK in de rest van het jaar verder oploopt, tot een piek van gemiddeld 10 procent in het vierde kwartaal van 2022.

Economen van de Japanse bank Nomura voorspellen dat de rente na vandaag nog twee keer wordt verhoogd met 25 basispunten dit jaar en volgend jaar één keer, waarmee de Britse rente dan uitkomt op 1,75 procent. Dat is een lager niveau dan de markt verwacht. De BoE wees er donderdag op dat de markt rekent op een rente van 2,25 procent halverwege 2023.

Details over het afbouwen van de balans volgen pas in augustus, wat volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade een teleurstelling was voor de markt.

"Vooruitblikkend rekenen handelaren nog steeds op een renteverhoging voor elke afzonderlijke vergadering voor de rest van het jaar", aldus de marktkenner.

Amerikaans banenrapport kan tij niet keren

De week eindigde met het Amerikaanse banenrapport, maar dat zorgde ondanks een solide rapportage niet voor een ommekeer in het sentiment. Uit de data van het Amerikaans ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in april is gestegen met 428.000, terwijl de markt rekende op een stijging met 400.000 banen. Voor maart werd de groei bijgesteld naar 428.000 van een eerder gemelde 431.000.

Het werkloosheidspercentage bleef in april op 3,6 procent. De markt rekende op een daling tot 3,5 procent. Het gemiddeld uurloon steeg in april met 0,10 dollar tot 31,85 dollar per uur. Op jaarbasis steeg het uurloon met 5,5 procent. De participatiegraad kwam in april uit op 62,2 procent.

De Amerikaanse banenmarkt blijft het goed doen, zei analist Naeem Aslam van AvaTrade in een reactie. "En dat is goed nieuws voor de Amerikaanse economie." Maar, zo benadrukte de analist, het enige waar de markt momenteel echt op let is de inflatie.

Verder keek de markt afgelopen week naar het sentiment onder inkopers. In China heeft de economie duidelijk last van de recente corona-uitbraak. Daar krompen zowel de industrie als dienstensector in april, tot het laagste niveau sinds de eerste lockdowns begin 2020.

In de eurozone heeft met name de industrie het lastig, waar de inkoopmanagersindex daalde naar het laagste niveau in 15 maanden. De dienstensector hield wel stand.

In een toelichting zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global over de eurozone dat het tekort aan componenten verergerde door de oorlog in Oekraïne en de nieuwe coronalockdowns in China. Verder drukten de gestegen prijzen en de toegenomen onzekerheid over de economische verwachtingen op de vraag. Over de Amerikaanse economie was hij iets positiever.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0572 en daarmee op weekbasis licht hoger.

WTI-olie werd deze week ruim 6 procent duurder op bijna 111 dollar per vat. OPEC en zijn bondgenoten besloten de huidige productieafspraken te handhaven.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX Shell steeg deze week bijna 4 procent na het openen van de boeken. Shell wist goed te profiteren van de onrust op de markt en de hogere olieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Shell verwacht in de tweede helft van 2022 om ruim 30 procent van de operationele vrije kasstroom uit te keren aan de aandeelhouders. Analisten concludeerden dat de energiereus zijn aandeelhouders goed beloond.

Staalconcern ArcelorMittal overtrof afgelopen kwartaal de verwachtingen met een EBITDA-resultaat van 5,1 miljard dollar en een vrije kasstroom van 1,5 miljard dollar. Hierdoor kan de schuld snel worden afgelost. Ook worden er meer aandelen ingekocht. Toch verloor het aandeel op weekbasis ruim 6 procent.

ING daalde meer dan 4 procent op weekbasis na het presenteren van cijfers. Die waren volgens analisten beter dan ze op het eerste gezicht leken.

Universal Music Group zag de groei versnellen in het eerste kwartaal en ontving een aantal koersdoelverhogingen. Het aandeel verloor op weekbasis toch zo'n 7 procent.

Besi sloot op weekbasis 12 procent lager, onder meer vanwege een ex-dividend notering. Ook verlaagden meerdere analisten het koersdoel na tegenvallende resultaten vorige week. IMCD verloor ruim 14 procent.

Hekkensluiter Just Eat Takeaway verloor deze week 23 procent na een aandeelhoudersvergadering waarin topman Jitse Groen zich verdedigde tegen kritische aandeelhouders. Hij en CFO Brent Wissink mochten blijven, ondanks veel tegenstemmen voor Wissink. Wel besloot Just Eat Takeaway voorafgaand aan de vergadering twee punten van de agenda te schrappen. Het betrof de herbenoemingen van voorzitter Adriaan Nühn van de RvC en COO Jörg Gerbig.

Wolters Kluwer kwam met solide kwartaalcijfers in de AEX, hoewel het aandeel op weekbasis ruim 3 procent verloor.

Naast Shell was KPN het enige aandeel dat op weekbasis in het groen wist te blijven, met een winst van iets meer dan een procent.

Arcadis presenteerde een solide kwartaalrapport, oordeelden analisten, maar het aandeel daalde in de Midkap toch meer dan 5 procent op weekbasis.

Air France-KLM verraste met een sterke kasstroom en een lager verlies. De luchtvaarder voorziet een succesvol zomerseizoen met een aantrekkende capaciteit. ING denkt dat de kosten per eenheid hierdoor zullen dalen. Het aandeel daalde licht op weekbasis.

AMG kwam deze week met een weinig verrassende kwartaaloutlook, hoewel analisten van Degroof Petercam oordelen dat de resultaten minder sterk was dan verwacht. Het aandeel leverde op weekbasis 15 procent in.

Aperam kwam met weinig verrassende kwartaalcijfers, maar het koersdoel ging wel flink omlaag bij Degroof Petercam. Het aandeel verloor ruim 4 procent op weekbasis.

Galapagos steeg bijna 2 procent na het vrijgeven van kwartaalcijfers. De verwachte cashburn voor 2022 werd gehandhaafd en de kaspositie daalde licht.

Oliedienstverlener SBM Offshore ging deze week aan kop in de AMX, met een plus van ruim 4 procent. Inpost steeg zo'n 2 procent en Flow Traders, dat profiteert van marktvolatiliteit, steeg een procent op weekbasis.

De AScX werd ook aangevoerd door een aandeel uit de oliesector, namelijk Fugro, dat 13 procent won. Fastned leverde juist eenzelfde percentage in op weekbasis. Azerion steeg 2 procent.

Kendrion verloor op weekbasis ruim 6,5 procent na cijfers. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel.

Bouwbedrijf BAM moest het doen met een verlies van 3 procent. De winst verdubbelde in het afgelopen kwartaal en het bedrijf ligt op schema voor de strategische doelen met een hogere marge in het huidige boekjaar. Analisten spraken van een solide jaarstart.

Vastned boekte sterke operationele prestaties in het eerste kwartaal, zei het bedrijf in een update. Het aandeel verloor toch 3 procent op weekbasis.

ForFarmers verloor deze week 8 procent, nadat het bedrijf het onderliggende EBITDA-resultaat bijna zag halveren. KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel voor ForFarmers na de kwartaalcijfers.