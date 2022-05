Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteert vrijdag in het rood met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index daalt 0,4 procent op 4.130,88 punten, de Dow Jones index verliest ook 0,4 procent op 32.843,46 punten en de Nasdaq koerst 0,7 procent lager op 12.233,41 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten herstellen vooralsnog niet van de flinke koersval van donderdag, waarbij de Dow en S&P 500 met meer dan 3 procent daalden en de Nasdaq zelfs met 5 procent.



Die scherpe daling was het gevolg van de onzekerheid in de markt over hoeveel schade de hogere rente de economie en de bedrijfswinsten zal toebrengen. Naast de angst voor het rentebeleid van de Federal Reserve zijn beleggers ook nerveus over een aantal andere zaken, zoals de oorlog in Oekraïne en de nieuwe coronalockdowns in China.



"De markt vraagt zich af of centrale banken zich meer zorgen maken over inflatie of over het afremmen van de groei", aldus investeringsstrateeg Altaf Kassam van State Street. De markt lijkt te neigen naar dat eerste, volgens de marktkenner.



"Als de Fed koste wat kost de inflatie gaat bestrijden, zal dat zeker een impact hebben op de aandelen", aldus Kassam.



Vrijdag gaat veel aandacht uit naar het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaans ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in april is gestegen met 428.000, terwijl de markt rekende op een stijging met 400.000 banen. Voor maart werd de groei bijgesteld naar 428.000 van een eerder gemelde 431.000.



Het werkloosheidspercentage bleef in april steken op 3,6 procent. De markt rekende op een daling tot 3,5 procent. Het gemiddeld uurloon steeg in april met 0,10 dollar tot 31,85 dollar per uur. Op jaarbasis steeg het uurloon met 5,5 procent. De participatiegraad kwam in april uit op 62,2 procent.



De Amerikaanse banenmarkt blijft het goed doen, zei analist Naeem Aslam van AvaTrade in een reactie. "En dat is goed nieuws voor de Amerikaanse economie." Maar, zo benadrukte de analist, het enige waar de markt momenteel echt op let is de inflatie.



De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,0570. WTI-olie kost ruim 110 dollar per vat.



Bedrijfsnieuws



GoPro noteert ruim 17 procent lager, hoewel de Amerikaanse producent van actiecamera's het afgelopen kwartaal een verlies wist om te buigen in winst dankzij een hogere omzet.



DoorDash boekte het afgelopen kwartaal een hogere omzet, ook toen meer restaurants en winkels weer open gingen na de coronacrisis. Het groeitempo liet het afgelopen kwartaal echter wel een sterke vertraging zien. Het aandeel daalt licht.



News Corp, het moederbedrijf van The Wall Street Journal, HarperCollins en andere nieuwsorganisaties, boekte het afgelopen kwartaal een 7 procent hogere omzet. Het aandeel daalt toch bijna 13 procent.



Cigna stijgt bijna 5 procent. De zorgverzekeraar heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Zowel de aangepaste winst als omzet kwamen hoger uit dan verwacht.



Zillow daalt vrijdag zo'n 3 procent, nadat de online vastgoedmakelaar een tegenvallende outlook afgaf vanwege de "onzekere" marktomstandigheden.

Bron: ABM Financial News