Video: rentestijging biedt perspectief voor obligaties

"Rentes zijn dit jaar hard gestegen. Mede daardoor is het tot nu toe een slecht jaar voor zowel aandelen als obligaties. Toch biedt de rente kansen voor staatsobligaties nu we in een latere fase van de cyclus zitten", meent Wessels. "Daarom hebben wij Europese staatsobligaties toegevoegd aan de portefeuille."

"Sinds december vorig jaar stijgen de rentes hard. Dit heeft ervoor gezorgd dat obligaties onder druk staan. Ook aandelen voelen de pijn, en dan met name groeiaandelen, ondanks dat rentes gecorrigeerd voor inflatie nog negatief zijn", zei de beleggingsstrateeg.

Het stijgen van de rente is volgens Wessels minder pijnlijk voor een economie als het geleidelijk gebeurt. "Maar met een snelle stijging zoals nu is het lastiger voor een economie om zich aan te passen."

"Het stijgen van de rente wordt veroorzaakt door de hoge inflatie en centrale banken die verkrappend beleid gaan voeren. Tegelijkertijd neemt het groeitempo van de economie af. Het is deze combinatie die aantoont dat we in de latere fase van de economische cyclus zijn aangekomen", vervolgt Wessels.

Toch bieden positieve rentes en de laat-cyclische fase kansen voor staatsobligaties. "Wij verwachten namelijk dat inflatie snel zal pieken en lange rentes in Europa en de VS aan het eind van het jaar lager staan ten opzichte van de huidige niveaus. Dit levert dan niet alleen een coupon en koersrendement op, maar ook biedt het de portefeuille bescherming in het geval dat financiële markten bewegelijker worden", aldus Wessels.

"Daarom hebben we weer Europese staatsobligaties en met name Frans staatspapier toegevoegd aan de portefeuille. Onze sterke terughoudendheid op staatsobligaties is daarmee teruggebracht naar een licht onderwogen positie. Bovendien kan er in de toekomst nog meer in het vat zitten", aldus de strateeg.

