Europese beurzen negatief richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,9 procent in de min op 429,91 punten, de Duitse DAX verloor 1,6 procent op 13.674,29 punten en de Franse CAC 40 daalde 1,7 procent op 6.258,36 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,5 procent lager op 7.387,94 punten. De Europese beurzen volgden het spoor van Wall Street, dat donderdag fors lager sloot. De DAX verliest al voor de vijfde week op rij terrein, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Daar kwamen opmerkingen van de Oostenrijkse centrale bank voorzitter Robert Holzmann bij, die donderdag volgens berichten zou hebben gezegd, dat de Europese Centrale Bank van plan is de rente te verhogen en dat dit in juni wordt besproken. Een renteverhoging volgt mogelijk in juli gezien de hoge inflatie. "Dit heeft de zwakte op de aandelenmarkten extra versterkt nu de economische outlook grimmiger wordt", aldus Hewson. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse industrie in maart 3,9 procent minder produceerde dan een jaar eerder. De markt had op meer gerekend. Het Amerikaanse banenrapport was gemengd: de banengroei was beter dan verwacht, maar de werkloosheid viel iets onder de verwachting uit. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0591. WTI-olie werd 2 procent duurder op 110,40 dollar. Bedrijfsnieuws ING heeft in het eerste kwartaal van 2022 de winst zien halveren en de voorzieningen voor oninbare leningen flink zien stijgen, maar zag toch ruimte om de aandeelhouder meer te belonen. Het aandeel verloor bijna 5 procent. Adidas verlaagde de outlook voor dit jaar vanwege de scherpe coronamaatregelen in China. De omzet stabiliseerde in het eerste kwartaal, terwijl de winst flink terugviel. Het aandeel verloor ruim 3,5 procent. In Frankfurt deed Henkel het beter, met een winst van ruim 3 procent. Delivery Hero verloor 4,5 procent en Symrise ruim 6 procent. AXA heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet geboekt. Het aandeel daalde 1,5 procent in de Franse CAC 40. Pernod Ricard was de grootste daler en leverde 5 procent in. In Parijs deed Stellantis wel goede zaken, met een winst van ruim 3 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent in het rood. Bron: ABM Financial News

