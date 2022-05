AEX fors lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een flink verlies gesloten.



De AEX index daalde 2,0 procent tot 682,19 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,5 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,9 procent.

Donderdagavond ging Wall Street al fors lager en vandaag lukt het de Amerikanen nog niet om te herstellen.



"Zorgen over terugvallende economisch groei, hoge inflatie en oplopende rentes leidden tot nervositeit onder Europese beleggers", ziet investment manager Friso Rengers van ING. De ongerustheid over een aanstaande recessie "vinden we op dit moment wat overdreven. Dit betekent niet dat we zeggen dat die er niet komt, maar wel dat de schade relatief beperkt kan blijken", aldus Rengers.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de productie van de Duitse industrie in maart stevig is gedaald. De productie kromp op maandbasis met 3,9 procent en op jaarbasis met 3,5 procent.

Gedurende de tweede helft ging de aandacht uit naar het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaans ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in april is gestegen met 428.000, terwijl de markt rekende op een stijging met 400.000 banen. Voor maart werd de groei bijgesteld naar 428.000 van een eerder gemelde 431.000. Het werkloosheidspercentage bleef in april op 3,6 procent.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een solide banengroei. "De participatiegraad is in april wel gedaald van 62,4 naar 62,2 procent. Verder valt de steeds geringer wordende bijdrage van de bouwsector op, in april met maar 2.000 banen tegen bijvoorbeeld nog 20.000 in maart en 54.000 in februari", aldus Marey.

De euro/dollar noteerde op 1,0591. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0542 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0540 op de borden.

Olie werd vrijdag bijna 2 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 24 van de 25 aandelen in het rood. DSM was met een verlies van 5,4 procent de sterkste daler. Just Eat Takeaway en Adyen leverden 4,6 en 4,0 procent in. IMCD daalde 4,8 procent.

Besi was met een winst van 1,5 procent de enige stijger onder de hoofdfondsen. Het aandeel stond eerder op de dag nog onder druk, na een koersdoelverlaging door UBS. Besi kreeg de afgelopen dagen een serie koersdoelverlaging voor de kiezen.

Donderdag presenteerde Shell de kwartaalcijfers en vandaag verhoogden Kepler Cheuvreux en UBS het koersdoel voor de energiereus. Het aandeel sloot 0,3 procent lager.

ING leverde 4,7 procent in na cijfers. Analisten waren per saldo wel te spreken over de cijfers van de bank, die ook aankondigde 1,25 miljard euro te laten terugvloeien naar aandeelhouders. Door de Russische blootstelling halveerde de winst van ING ruimschoots. Toch zijn de resultaten volgens Jefferies beter dan ze op het eerste gezicht lijken.

In de AMX ging Inpost aan kop met een winst van 4,7 procent, Flow Traders steeg 1,8 procent, terwijl WDP 4,6 procent verloor.

Aperam steeg, na volgens analisten weinig verrassende cijfers, 1,9 procen. De fabrikant van roestvaststaal denkt dat het tweede kwartaal beter wordt dan het eerste, dat al weer het vijfde recordkwartaal op rij was.

Smallcapper Fugro steeg 2,4 procent, BAM won 2,8 procent, terwijl Accsys 3,4 procent lager noteerde.

Eurocommercial Properties verloor na cijfers 3,9 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 4.130,89 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent lager.