Interesse OMV en Koch in Engineering Materials van DSM - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Het Oostenrijkse OMV en het Amerikaanse Koch Industries hebben beide interesse in de Engineering Materials divisie van DSM. Dit meldde Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. Volgens de bronnen zullen de beide bedrijven in de volgende biedingsronde dan ook een bod uitbrengen op de tak, die gewaardeerd zou kunnen worden op meer dan 3 miljard euro. Volgens Bloomberg wil de Duitse chemiegroep Lanxess samen met private equity firma Advent International ook op de tak van DSM bieden, net als SK Capital. De gesprekken zijn gaande en een definitief besluit over een verkoop is nog niet genomen, aldus het persbureau. Woordvoerders van Advent, DSM, Lanxess en OMV wilden tegenover Bloomberg niet reageren. Koch en SK Capital waren niet direct bereikbaar voor commentaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.