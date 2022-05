Video: AEX naar 743 punten na bodemvorming op korte termijn Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX ligt op schema om op korte termijn uit te bodemen en van daaruit te herstellen. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News. "Vanaf november vorig jaar hebben we een daling gezien van de AEX vanaf 830 punten, met als voorlopige dieptepunt rond 653 punten in februari/maart, waarna de koers herstelde tot de horizontale weerstand op 743 punten", zei Van den Akker. "Van daaruit is de markt begonnen aan een vervelende consolidatie, die zwak aanvoelt, waardoor je zou verwachten dat de markt verder naar beneden gaat. Maar dat verwacht ik niet. Ik kijk juist naar een bodem op de hele korte termijn en vanaf daar een herstel om zeer waarschijnlijk boven de vorige top van 743 uit te breken", aldus de technisch analist. Klik hier voor: AEX naar 743 punten na bodemvorming op korte termijn Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.