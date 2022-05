Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 40,00 naar 45,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse bank naar aanleiding van de kwartaalcijfers die de staalreus donderdag presenteerde. "Een grote meevaller en nog een aandeleninkoopprogramma van 1 miljard dollar", vatte analist Patrick Mann samen. De EBITDA van ArcelorMittal lag met 5,1 miljard dollar veel hoger dan de 4,6 miljard dollar waarop de Amerikaanse bank had gerekend. Mann was ook goed te spreken over de vrije kasstroom en de daling van de schuld van de staalreus. "Wij vinden dit een solide kwartaalrapport", schreef de analist. Enige minpunt is volgens hem dat ArcelorMittal iets voorzichtiger is geworden over de staalmarkt. Maar ArcelorMittall verlaagde de outlook voor de staalverschepingen niet, merkte de analist op. Bank of America meent dat ArcelorMittal "heel, heel aantrekkelijk" gewaardeerd is. "Kortom, een koop." Vrijdag daalt het aandeel ArcelorMittal 0,7 procent naar 26,18 euro. Bron: ABM Financial News

