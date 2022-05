Beursblik: solide banengroei VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in april toonde een solide beeld. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"De participatiegraad is in april wel gedaald van 62,4 naar 62,2 procent. Verder valt de steeds geringer wordende bijdrage van de bouwsector op, in april met maar 2.000 banen tegen bijvoorbeeld nog 20.000 in maart en 54.000 in februari", aldus Marey.

Er kwamen in april 428.000 banen bij, wat meer was dan de 400.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid bleef staan op 3,6 procent, terwijl het gemiddeld uurloon met 0,10 dollar steeg. "Dat is op jaarbasis met 5,5 procent nog altijd flink, maar lijkt wel te passen bij de huidige krapte in de arbeidsmarkt", vindt Marey.

De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport op 1,0573 dollar, een stijging met 0,3 procent.