Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De futures wezen vrijdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,3 procent in het rood. De Amerikaanse aandelenmarkten herstellen daarmee niet van de koersval van donderdag, waarbij de Dow en S&P 500 met meer dan 3 procent daalden en de Nasdaq zelfs met 5 procent. Die scherpe daling was het gevolg van de onzekerheid in de markt over hoeveel schade de hogere rente de economie en de bedrijfswinsten zal toebrengen. Naast de angst voor de Fed zijn beleggers ook nerveus over een aantal andere zaken, zoals de oorlog in Oekraïne en de nieuwe coronalockdowns in China. Het zwaartepunt van de handelsdag ligt vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. De markt rekent op 390.000 nieuwe banen in april, tegenover 431.000 in maart, aldus analist Naeem Aslam van AvaTrade. De verwachtingen lopen echter fors uiteen, waarschuwt de analist. De werkloosheidsgraad zal naar verwachting dalen van 3,6 naar 3,5 procent. "Een stijging met meer dan 500.000 banen zal een snellere verkrapping door de Fed uitlokken, waarbij de toenemende vrees voor een recessie zich zal uiten in de verkoop van aandelen, obligaties, goud, crypto's en de verkoop van valuta van ontwikkelde en opkomende markten, wat dan weer een steun is voor de Amerikaanse dollar", zei marktanalist Jeffrey Halley van OANDA. "Omgekeerd zal een groei van de werkgelegenheid met minder dan 300.000 banen voor opluchting zorgen", voegde hij toe. Later op de dag volgt ook nog het consumentenkrediet in maart. De euro/dollar noteerde op 1,0589. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0542 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0540 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 2,3 procent hoger. Bedrijfsnieuws GoPro noteerde voorbeurs 4,7 procent lager, hoewel de Amerikaanse producent van actiecamera's het afgelopen kwartaal een verlies wist om te buigen in winst dankzij een hogere omzet. Doordash boekte het afgelopen kwartaal een hogere omzet, ook toen meer restaurants en winkels weer opengingen na de coronacrisis. Het groeitempo liet het afgelopen kwartaal echter wel een sterke vertraging zien. Het aandeel stijgt voorbeurs 6,7 procent. News Corp., het moederbedrijf van The Wall Street Journal, HarperCollins en andere nieuwsorganisaties, boekte het afgelopen kwartaal een 7 procent hogere omzet. Er was voorbeurs nog geen handel in het aandeel. Cigna won voorbeurs 0,2 procent. De zorgverzekeraar heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Zowel de aangepaste winst als omzet kwamen hoger uit dan verwacht. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 3,6 procent lager op 4.146,87 punten. De Dow Jones index eindigde 3,1 procent in het rood op 32.997,97 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 5,0 procent tot 12.317,69 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.