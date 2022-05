Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, volgend op het stevige verlies op Wall Street donderdag, in aanloop naar de publicatie vanmiddag van het Amerikaanse banenrapport. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 1,2 procent op 429,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,0 procent naar 13.767,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,2 procent met een stand van 6.289,90 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,8 procent naar 7.446,62 punten. Voor de Amerikaanse banengroei wordt door kenners van de Amerikaanse arbeidsmarkt uitgegaan van een groei met 400.000 banen tegen 431.000 in maart. De werkloosheid daalt naar verwachting van 3,6 naar 3,5 procent. De Duitse industrie produceerde in maart van dit jaar 3,9 procent minder dan een jaar eerder over dezelfde maand en dat was flink minder dan voorspeld. Sprekers zijn vrijdag de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic, van San Francisco Mary Daly, van St. Louis James Bullard en Fed-bestuurder Christopher Waller. Olie noteerde vrijdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 2,0 procent in het groen op 110,36 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 113,08 dollar werd betaald, een stijging van 1,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0572. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0513 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0549 op de borden.



Bedrijfsnieuws ING heeft in het eerste kwartaal van 2022 de winst zien halveren en de voorzieningen voor oninbare leningen flink zien stijgen, maar zag toch ruimte om de aandeelhouder meer te belonen. De koers van het aandeel daalde 3,0 procent. Adidas verlaagde de outlook voor dit jaar vanwege de scherpe coronamaatregelen in China. De omzet stabiliseerde in het eerste kwartaal, terwijl de winst flink terugviel. De koers van het aandeel van de Duitse sportkledingfabrikant daalde ruim 5 procent. AXA heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet geboekt, zo bleek donderdagavond. In Parijs kon een tiental hoofdaandelen de plus nog wel vinden, in Frankfurt waren dit er zes. De rest van het hoofdspeelveld noteerde lager. In Parijs was de koers van het aandeel Axa stevig de klos met een verlies van 7,8 procent, in Frankfurt volgde het aandeel van sectorgenoot Hannover Rueck dit voorbeeld met een koersverlies van 7 procent. BMW en Mercedes winnen 2,3 en 2,0 procent. De koers van het aandeel van het Franse Stellantis werd 2,4 procent duurder. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 3,6 procent tot 4.147,21 punten, de Dow Jones index verloor 3,1 procent op 32.997,97 punten en de Nasdaq sloot 5,0 procent lager op 12.317,69 punten. Bron: ABM Financial News

