Valuta: handelaren wachten op banenrapport VS

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,0560 dollar, waarbij alle aandacht uitgaat naar het banenrapport in de Verenigde Staten over april.

"Wij verwachten geen al te grote bewegingen in de dollar, tenzij het rapport sterk afwijkt van de verwachtingen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Voorlopig denken we dat de stijging van de dollar wel zo'n beetje achter de rug is, los van de verdere ontwikkelingen in en rondom Oekraïne. De markt richt zijn aandacht na vandaag in onze verwachting weer op de politiek en blijft dan ook oplettend", aldus Boele.

Deze week kwam een aantal centrale banken met renteverhogingen. Boele stond er bij twee daarvan stil. Om te beginnen de Bank of England. Die heeft, zoals algemeen verwacht, de rente met 25 basispunten verhoogd tot 1,00 procent. De stemming en de notulen wezen daarbij op een sterk verdeeld monetair beleidscomité.

"Die verdeeldheid onder de MPC-leden weerspiegelt de beleidsmatige koorddans die de bank blijft voeren. Zij zien de noodzaak om de inflatieverwachtingen goed verankerd te houden, te midden van wat nog steeds een grotendeels door de aanbodzijde gedreven inflatiegolf. Dit wegen ze af tegen het effect van deze hogere inflatie voor de reële inkomens. Daarnaast is er het immer aanwezige risico van een afsluiting van het Russische gasnet", aldus Boele vrijdag

De centrale bank heeft de inflatieverwachting voor de nabije toekomst verhoogd en betwijfelt of het de inflatiedoelstelling de komende drie jaar zal halen. De bijgewerkte prognoses en de vooruitzichten voor het monetair beleid staan nog steeds in contrast met de marktverwachtingen. De markt gaat uit van een verdere aanzienlijke verkrapping van het beleid. Hierdoor daalde het Britse pond.

"Wij hebben onze visie aangepast", aldus Boele. "Wij voegen nog een renteverhoging toe aan onze ramingen en zien de bankrente nu pieken op 1,5 procent. We gaan ervan uit dat de verhogingen zullen plaatsvinden tijdens de beleidsvergaderingen in juni en augustus. Daarna verwachten we dat de meningen binnen het MPC opschuiven in de richting van onze mening en dat het risico van een recessie zwaarder begint te wegen in de beleidsoverwegingen dan het risico van een stijging van de inflatieverwachtingen. In onze nieuwe visie verwachten we nog steeds minder renteverhogingen dan de markt. Daarom verwachten wij nog enige zwakte van het pond", zo formuleerde de valutaspecialist vrijdag de prognoses van ABN AMRO.

Na het besluit van de Federal Reserve woensdagavond om de rente met 50 basispunten te verhogen, verwacht ABN AMRO dat de Fed de rente ook tijdens de vergaderingen in juni en juli met 50 basispunten zal verhogen. "Maar wij handhaven onze verwachting dat de bandbreedte van de beleidsrente uiteindelijk op 2,5 tot 2,75 procent uitkomt. Deze verwachting gaat ervan uit dat de inflatie de komende maanden begint af te nemen, zij het op een hoog niveau. Als dit niet gebeurt, zal de Fed de rente waarschijnlijk verder moeten verhogen dan 2,50 tot 2,75 procent. De financiële markten verwachten een rente van 2,78 procent aan het einde van 2022, wat dichtbij onze visie ligt. Wij denken dat het opwaarts potentieel voor de Amerikaanse dollar beperkt is", aldus Boele.

Aanstaande woensdag wordt in de Verenigde Staten de consumentenprijsindex over april gepubliceerd.

De Duitse industrie produceerde in maart van dit jaar 3,9 procent minder dan een jaar eerder over dezelfde maand en dat was flink minder dan voorspeld.

Voor de Amerikaanse banengroei wordt door kenners van de Amerikaanse arbeidsmarkt uitgegaan van een groei met 400.000 banen tegen 431.000 in maart. De werkloosheid daalt naar verwachting van 3,6 naar 3,5 procent.

Sprekers zijn vrijdag de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic, van San Francisco Mary Daly, van St. Louis James Bullard en Fed-bestuurder Christopher Waller.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,0562 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8558 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,2333 dollar.