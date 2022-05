Shell enige stijger in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert vrijdag in het rood, al is het verlies een stuk minder groot dan donderdagavond op Wall Street. De AEX daalt richting het einde van de ochtend 1,5 procent naar 685,74 punten. De Amerikaanse S&P 500 index verloor donderdag 3,6 procent en de Nasdaq zelfs 5,0 procent. Ook op het Damrak hebben vooral techaandelen het lastig. Veel macronieuws was er vanochtend niet. Uit Duitsland kwam een tegenvallend productiecijfer. In maart daalde de industriële productie met 3,9 procent op maandbasis, veel meer dan economen hadden verwacht. Vanmiddag staat het Amerikaanse banenrapport op de rol. De markt rekent op 390.000 nieuwe banen in april, tegenover 431.000 in maart, aldus analist Naeem Aslam van AvaTrade. De verwachtingen lopen echter fors uiteen, waarschuwt analist. De werkloosheidsgraad zal naar verwachting dalen van 3,6 naar 3,5 procent. De euro/dollar handelt op 1,0560 en olie wordt 1,7 procent duurder. Stijgers en dalers In de AX gaat Shell aan de leiding met een koerswinst van 0,7 procent. Donderdag presenteerde Shell de kwartaalcijfers en vandaag verhogen Kepler Cheuvreux en UBS het koersdoel voor de energiereus. Buiten Shell zijn er geen winnaars. Besi noteert vlak, na een koersdoelverlaging door UBS. Besi kreeg de afgelopen dagen menig koersdoelverlaging voor de kiezen. ING levert 2,4 procent in na cijfers. Analisten waren per saldo wel te spreken over de cijfers van de bank, die ook aankondigde 1,25 miljard euro te laten terugvloeien naar aandeelhouders. Door de Russische blootstelling halveerde de winst van ING ruimschoots. Toch zijn de resultaten volgens Jefferies beter dan ze op het eerste gezicht lijken. Just Eat Takeaway en Adyen leveren 3,0 en 3,8 procent in. IMCD daalt 4,3 procent. In de AMX wint Flow Traders 1,4 procent en stijgt Fagron 0,6 procent. WDP en AMG verliezen 3,4 en 3,5 procent. Aperam levert na volgens analisten weinig verrassende cijfers 0,2 procent in. De fabrikant van roestvaststaal denkt dat het tweede kwartaal beter wordt dan het eerste. Smallcapper Fugro gaat met 1,6 procent koerswinst aan de leiding in de AScX. Majorel verliest 3,7 procent en Eurocommercial Properties verlies na cijfers 2,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.