'Meer in het vat voor Shell'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug en er zit meer in het vat. Dit denkt analist Henri Patricot van UBS, die zijn koersdoel verhoogde van 24,50 naar 25,50 Britse pond. "Sterke resultaten en een positieve boodschap voor de beloning van aandeelhouders", schreef Patricot vrijdag. De winst lag 5 procent hoger dan verwacht, vooral door goede prestaties van de handelstak. En dat resulteerde volgens de analist in een veel hogere dan voorzien vrije kasstroom. Shell verwacht in de tweede helft van 2022 om ruim 30 procent van de operationele vrije kasstroom uit te keren aan de aandeelhouders. Aanvankelijk ging de energiereus uit van 20 tot 30 procent. Aangezien Shell al hintte op een verhoging, ging UBS uit van 35 procent, maar pas in 2023 en niet al in de tweede helft van dit jaar. De bank berekende dat aandeelhouders van Shell dit jaar een rendement van 11 procent tegemoet kunnen zien. En dat kan de komende jaren zo blijven, denkt Patricot, ondanks dat dit jaar 5,5 miljard dollar afkomstig is uit de verkoop van de bezittingen in het Permian basin. En dankzij de inkoop van meer eigen aandelen, verhoogde UBS de taxaties voor de winst per aandeel met gemiddeld 6 procent tussen 2022 en 2025. UBS heeft een koopadvies op Shell. Op een rood Damrak stijgt het aandeel vrijdag in Amsterdam met 0,7 procent naar 27,14 euro. Bron: ABM Financial News

