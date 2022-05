Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 97,00 naar 88,00 euro, maar herhaalde het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. De zakenbank besloot na de kwartaalupdate van Besi, die overigens als sterk werd beoordeeld, om de taxaties voor dit en volgend jaar te verlagen met 5 en 3 procent. Volgens de analisten moeten beleggers vooral kijken wat de Chinese onderaannemers gaan doen. Die vraag viel afgelopen kwartaal namelijk tegen, aldus UBS, naast dat er een matige vraag was voor nieuwe smartphones uit het hoogste segment. Dat laatste is volgens UBS verklaarbaar, maar naar de oorzaak in China blijft het volgens de bank gissen. Mocht de oorzaak corona zijn, dan mag in de tweede jaarhelft herstel van de orderinstroom worden verwacht, aldus de analisten. Maar als de tegenwind structureler van aard is, dan is dat geen goed nieuws voor Besi, waarschuwt UBS. De zakenbank blijft optimistisch over de vooruitzichten voor de hybrid bonding technologie van Besi, wat de reden is voor de herhaling van het koopadvies. Het aandeel Besi wint vrijdag 1,2 procent op 51,32 euro. Bron: ABM Financial News

