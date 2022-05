Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Aperam stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor het aandeel Aperam na de publicatie van de kwartaalcijfers verlaagd van 70,00 naar 59,00, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analyse van de bank. Degroof Petercam zag de cijfers van Aperam, ondanks de volatiele prijzen voor nikkel en de hogere energiekosten, licht boven de verwachtingen uitkomen, terwijl het tweede kwartaal zelfs nog sterker belooft te worden. Toch verlaagde de bank de taxaties voor de EBITDA in 2023 met 8 procent, vanwege de onzekere economische vooruitzichten. Aperam boekte op een omzet van 2,3 miljard euro een aangepaste EBITDA van 363 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 175 miljoen euro en in het vierde kwartaal 345 miljoen euro. Degroof Petercam vond vrijdag de outlook van het bedrijf voor het tweede kwartaal beter dan verwacht, daar het zelf voorzichtig rekening hield met een lichte afname van de resultaten. Aperam rekent op een iets hogere aangepaste EBITDA vergeleken met het eerste kwartaal. Verder zal de schuld iets dalen, verwacht de fabrikant. De bank ziet ter ondersteuning van deze outlook onder meer de hogere waardering van de voorraden als gevolg van de hogere nikkelprijzen. Aperam is volgens Degroof Petercam in zeer goede doen met een lage kostenbasis en aanhoudende verbeteringen in Brazilië. Het aandeel Aperam noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,5 procent lager op 34,25 euro. Bron: ABM Financial News

