Beursblik: goede trend bij ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De trend bij ING is goed, net als de vooruitzichten. Dit stelden analisten van RBC vrijdag. ING bevestigde dat de oplopende rente gunstig uitpakt voor de bank, maar RBC merkte op dat dit niet werd gekwantificeerd. Omdat de kapitaalpositie volgens ING sterk blijft, kondigde de bank een extra kapitaaldistributie aan van 1,25 miljard euro. Daarvan zal 380 miljoen euro worden gebruikt voor een inkoopprogramma van eigen aandelen. De overige 870 miljoen euro zal worden gebruikt voor het uitkeren van dividend. RBC was niet verrast door deze aankondiging, maar noemde de hoogte ervan wat tegenvallen. Er worden minder eigen aandelen ingekocht, aldus RBC. De komende maanden zal moeten blijken of ING ruimte ziet voor meer. RBC heeft een Houden advies op ING. Het aandeel daalt vrijdag ruim een procent. Bron: ABM Financial News

