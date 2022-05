Techfondsen verliezen in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,5 procent lager naar 692,44 punten, terwijl de Midkap 0,9 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen verloren de techwaarden ASML en Adyen ongeveer 2 procent. ArcelorMittal noteerde bovenaan, maar de winst bleef beperkt tot minder dan 1 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Mittal na de kwartaalupdate van donderdag. In de AMX verloor PostNL 2 procent, terwijl het Belgische Bpost hard daalde na publicatie van de kwartaalcijfers. Aperam noteerde vrijwel vlak na cijfers. In de AScX verloor Ebusco 2 procent. Bron: ABM Financial News

