Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ArcelorMittal

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 48,00 naar 49,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. De resultaten over het eerste kwartaal van de staalfabrikant werden door Deutsche Bank als sterk beoordeeld, waarna deze de raming voor de EBITDA voor dit en volgend jaar met 4 tot 7 procent verhoogde, waarmee de bank nu 6 procent boven de consensus zit. Met een gunstig perspectief voor de kasstroom, lijkt ArcelorMittal volgens Deutsche Bank de aandeelhouder voorlopig nog extra te kunnen belonen, wat in de tweede helft van het jaar zal resulteren in de aankondiging van extra aandeleninkoopprogramma's. Deutsche Bank verwacht dat de staalprijzen zullen normaliseren, wat wellicht voor wat druk op de sector zorgt, maar wijst daarbij ook op de aantrekkelijke waardering. Het aandeel ArcelorMittal sloot donderdag 2 procent lager op 26,35 euro. Bron: ABM Financial News

