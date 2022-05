Beursblik: geen grote verrassingen bij Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het eerste kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd met een aangepaste EBITDA van 363 miljoen euro. Dit stelde analist Alan Spence van Jefferies vrijdag. En ook de afgegeven outlook voor het tweede kwartaal, van een een iets hogere aangepaste EBITDA vergeleken met het eerste kwartaal, verraste Spence niet. De analist wees er nog op dat Aperam het aandeleninkoopprogramma met 100 miljoen euro verhoogde. Jefferies heeft een Houden advies op Aperam met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel Aperam sloot donderdag een half procent lager op 34,77 euro. Bron: ABM Financial News

