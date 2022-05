Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 30,00 euro naar 31,00 euro, met een onveranderde koopaanbeveling. Shell realiseerde in het afgelopen kwartaal een "uitmuntende" operationele vrije kasstroom van 17,1 miljard dollar onderliggend, daarbij geholpen uiteraard door de sterk gestegen olie- en gasprijzen, maar ook de handelstak droeg zijn steentje bij, aldus Kepler. Analist Bertrand Hodée berekende dat Shell in de tweede jaarhelft voor 10 miljard dollar eigen aandelen zal inkopen. Inclusief de dividenduitkeringen zal Shell dit jaar voor 26,5 miljard dollar naar aandeelhouders laten terugvloeien. De redenen voor de koersdoelverhoging met een euro zijn de snel dalende schuld van Shell en de verlaging van het aantal uitstaande aandelen, als gevolg van het aandeleninkoopprogramma. Het aandeel Shell sloot donderdag ruim 2 procent hoger op 26,94 euro. Bron: ABM Financial News

