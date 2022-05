'Resultaten ING beter dan op eerste gezicht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalresultaten van ING zijn beter dan ze wellicht op het eerste gezicht lijken. Dit stelde analist Flora Bocahut van Jefferies vrijdag in reactie op de kwartaalcijfers van de bank. De winst viel weliswaar iets lager uit dan verwacht, "maar de trends zijn eigenlijk erg sterk", meent Bocahut. Zij wees daarbij op de rentebaten, de fees en de onderliggende kosten, die alledrie beter uitvielen dan verwacht. "De kosten zijn goed onder controle." "Dit zal leiden tot een hogere consensus", voorziet de analist, hoewel de winst van 429 miljoen euro wel 11 procent minder was dan de consensus had verwacht. Bocahut noemde daarnaast de extra kapitaaldistributie die ING vanochtend aankondigde geen grote verrassing, hoewel de omvang met 1,25 miljard euro wel iets kleiner is dan voorzien. Jefferies heeft een koopadvies op ING met een koersdoel van 14,00 euro. Het aandeel ING sloot donderdag op de Amsterdamse beurs 0,4 procent hoger op 9,14 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.