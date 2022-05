Adidas verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas heeft vrijdag de outlook vanwege de scherpe coronamaatregelen in China verlaagd, en zag daarnaast de omzet in het eerste kwartaal stabiliseren, hoewel de winst flink terugviel. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Duitse sportkledingfabrikant. Adidas verwacht voor 2022 nog altijd een omzet die tegen constante wisselkoersen met 11 tot 13 procent stijgt, maar voegde daar aan toe dat niet uitgesloten kan worden dat de groei aan de onderkant van deze bandbreedte uitkomt. Ook de verwachte bandbreedte voor de winst uit voortgezette activiteiten voor dit jaar blijft intact, waarmee nog altijd wordt uitgegaan van 1,8 tot 1,9 miljard euro, maar ook hier wordt een onderzijde van deze bandbreedte niet uitgesloten. Voor de brutomarge gaat het bedrijf uit Herzogenaurach wel uit van van een lager peil dan eerder verwacht, waarmee deze in 2022 naar verwachting blijkt steken op het niveau van 2021 op 50,7 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van 51,5 tot 52,0 procent. Dit geldt ook voor de operationele marge die nu wordt ingeschat uit te komen op 9,4 procent, ook hier gelijk aan het niveau van 2021, tegen eerder de prognose van 10,5 tot 11,0 procent. Het bedrijf verwacht door de strikte coronamaatregelen van Chinese overheid omzetderving in deze regio. Kwartaalresultaten In het afgelopen kwartaal boekte Adidas een omzet van 5,3 miljard euro, vrijwel gelijk aan de omzet in het eerste kwartaal van 2021. De brutomarge kwam uit op 49,9 procent en dat was een daling ten opzichte van de 51,8 procent over dezelfde periode een jaar eerder. De operationele marge daalde naar 8,2 procent. Dat laatste was flink lager dan de 13,4 procent een jaar eerder. De nettowinst uit voortgezette activiteiten kwam afgelopen kwartaal 38,2 procent lager uit op 310 miljoen euro, terwijl de operationele winst met 38,0 procent daalde tot 437 miljoen euro. Donderdag maakte de onderneming een strategische samenwerking voor de lange termijn bekend met het Amerikaanse Foot Locker. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.