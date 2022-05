Productie Duitse industrie flink gekrompen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De productie van de Duitse industrie is in maart stevig gedaald. Dit bleek vrijdag uit cijfers van Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek. De productie, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en werkdagen, lag in maart 3,9 procent lager dan in februari. De verwachting van economen was dat de productie op maandbasis slechts met 1,0 procent zou dalen. In februari ging het om een herziene stijging van 0,1 procent. Aanvankelijk werd nog een stijging van 0,2 procent gemeld. Op jaarbasis lag de industriële productie in maart 3,5 procent lager, na een toename van 3,1 procent op jaarbasis in februari. info@abmfn.nl

