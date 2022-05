Licht lagere opening AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start, nadat Wall Street donderdagavond de forse winsten winsten van een dag eerder, na het rentebesluit van de Fed, ruimschoots verspeelde.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,6 procent. Donderdag gaf de AEX al 0,4 procent prijs op een slot van 696,19 punten.

In New York zakte hoofdgraadmeter S&P 500 donderdag gedurende de handelsdag steeds verder weg en bij de slotzoemer stond er een verlies van 3,5 procent op de borden, waarbij techaandelen het hardst werden getroffen, resulterend in een verlies voor techbeurs Nasdaq van maar liefst 5,0 procent. Woensdag steeg de S&P juist nog met 3,0 procent.

"Als je 3 procent stijgt en de volgende dag geef je een half procent prijs door winstnemingen, dan is dat vrij normaal… maar als je zó’n rally hebt op woensdag en dat de winsten dan binnen een halve dag voor [meer dan] 100 procent worden teruggedraaid, dan is dat echt buitengewoon”, zei analist Randy Frederick bij het Schwab Center for Financial Research.

Onder meer technologieaandelen stonden zwaar onder druk, waarbij Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, en Amazon respectievelijk 6,8 procent en 7,6 procent daalden. Microsoft en Apple gaven 4,4 procent en 5,6 procent prijs. E-commerce bedrijven daalden per saldo nog een stuk harder na tegenvallende vooruitzichten bij de rapportage van kwartaalcijfers.

Ondanks de zware dalingen van donderdag noteren de hoofdindices in New York op weekbasis nog nipt in het groen.

De opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell dat het beleidscomité niet actief heeft overwogen om de rente met driekwart procentpunt, ofwel 75 basispunten, te verhogen, bood woensdag nog verlichting voor beleggers, die steeds banger waren geworden dat de Fed de rente ook te ver zou kunnen verhogen, waardoor de economie uiteindelijk in een recessie zou belanden.

Maar donderdag nam het optimisme van beleggers af. Zelfs nu een grotere renteverhoging in de komende maanden van tafel is, worden beleggers nog steeds geconfronteerd met de meest agressieve verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid sinds 2000. Veel beleggers vragen zich nu af hoe hoog de Fed de rente de komende twee jaar zou kunnen verhogen en hoe dat zou kunnen doorwerken in de economie en bedrijfswinsten.

De Bank of England verhoogde donderdag conform de verwachting de rente verder met 0,25 procent naar 1,00 procent. De Britse rente staat nu op het hoogste niveau in 13 jaar.

Het besluit werd met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen genomen. De drie tegenstemmers wilden een renteverhoging van 50 basispunten, wat volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade een teleurstelling was voor de markt.

In Azië noteert de Hang Seng in Hongkong vanochtend 3,6 procent lager. De Nikkei index koerst wel licht hoger, nadat de Japanse beurs zijn deuren na een paar dagen vakantie weer heropende.

De olie-future noteert vanochtend vrij vlak. Donderdag koerste de Amerikaanse olie-future in New York met 0,4 procent nog licht hoger naar 108,26 dollar per vat.

Vanmiddag kijken beleggers vooral naar de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport over april, dat ook wel wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer.

Bedrijfsnieuws

ING zag in het eerste kwartaal van 2022 de winst halveren en de voorzieningen voor oninbare leningen flink stijgen, maar zag toch ruimte om de aandeelhouder meer te belonen.

Aperam boekte in het eerste kwartaal van 2022 conform verwachting iets meer winst en besloot om voor nog eens 100 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Galapagos handhaaft de eerder afgegeven cash burn-ramingen voor 2022, terwijl de kaspositie fractioneel daalde en het bedrijf opnieuw in de rode cijfers dook.

Eurocommercial Properties heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten zien stijgen.

Lavide is in een rechtszaak omtrent een aandelenclaim van Amelie Holding in het gelijk gesteld.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 3,6 procent tot 4.147,21 punten, de Dow Jones index verloor 3,1 procent op 32.997,97 punten en de Nasdaq sloot 5,0 procent lager op 12.317,69 punten.