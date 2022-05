Opwaartse trend voor Eurocommercial Properties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten zien stijgen. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van het vastgoedbedrijf. In het eerste kwartaal lagen de bezoekaantallen van de winkelcentra van Eurocommercial Properties op circa 80 procent van het niveau van voor de coronacrisis. In april steeg dit naar 85 procent. De huurinkomsten bleven met 49,3 miljoen euro min of meer gelijk aan de inkomsten in dezelfde periode een jaar terug. Eurocommercial Properties lukte het om 96 procent van de huren daadwerkelijk te innen. Verder slaagde het vastgoedfonds erin om bij nieuwe contracten de huren met 3,5 procent te verhogen, "dankzij een aanhoudende sterke vraag van huurders". Het directe resultaat steeg op jaarbasis van 24,8 miljoen naar 28,8 miljoen euro, of 0,55 euro per aandeel. Dat was een jaar eerder nog 0,50 euro per aandeel. Het indirect resultaat kwam over de afgelopen periode uit op 37,8 miljoen euro tegen 12,7 miljoen een jaar eerder. Zo kwam het totale resultaat per aandeel uit op 1,27 euro, fiks meer dan de 0,76 euro in het eerste kwartaal van 2021. Eurocommercial Properties zei dat slechts 1,3 procent van de ruimtes niet verhuurd is, dankzij 13 nieuwe huurcontracten die in april werden afgesloten. Dividend Bij de jaarcijfers kondigde Eurocommercial Properties al een nieuw dividendbeleid aan. In de toekomst hanteert het vastgoedfonds een pay our ratio van 65 tot 85 procent voor het contante dividend. Ook zal het dividend in twee tranches per jaar worden uitgekeerd. Bron: ABM Financial News

