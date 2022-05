Aperam ziet winst licht stijgen en koopt extra eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het eerste kwartaal van 2022 conform verwachting iets meer winst geboekt en besloot om voor nog eens 100 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de specialist in roestvast staal. "Het eerste kwartaal was het vijfde recordresultaat voor de aangepaste EBITDA op rij", zei CEO Timoteo Di Maulo in een toelichting. En ook het lopende tweede kwartaal moet een record worden, aldus de topman. Aperam boekte op een omzet van 2,3 miljard euro een aangepaste EBITDA van 363 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 175 miljoen euro en in het vierde kwartaal 345 miljoen euro. Netto verdiende Aperam in het eerste kwartaal 187 miljoen euro. Aperam zei vooraf op een iets hogere aangepaste EBITDA te rekenen vergeleken met het vierde kwartaal. Ook zou de schuld iets stijgen, verwachtte de staalfabrikant. De vrije kasstroom was daarnaast 103 miljoen euro negatief en de schuld liep op van 466 miljoen euro eind 2021 naar 666 miljoen euro eind maart. Aperam meent evenwel dat de balans sterk genoeg is om voor nog eens 100 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Outlook Voor het lopende tweede kwartaal rekent Aperam op een iets hogere aangepaste EBITDA vergeleken met het eerste kwartaal. Verder zal de schuld iets dalen, verwacht de fabrikant. Bron: ABM Financial News

