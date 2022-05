Winsthalvering voor ING door Russische blootstelling Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het eerste kwartaal van 2022 de winst zien halveren en de voorzieningen voor oninbare leningen flink zien stijgen, maar zag toch ruimte om de aandeelhouder te belonen. Dat maakte de bank vrijdag voorbeurs bekend. CEO Steven van Rijswijk van ING zei dat de geopolitieke situatie de resultaten van de bank raakte. De blootstelling aan Rusland maakte dat er veel meer voorzieningen moesten worden getroffen. De topman meende echter ook dat inkomsten goed waren en de kosten onder controle werden gehouden, "ondanks de inflatiedruk". De bank ziet dan ook ruimte om extra kapitaal uit te keren. "Omdat onze kapitaalpositie sterk blijft, kondigen we een extra kapitaaldistributie aan van 1,25 miljard euro", aldus de CEO. Daarvan zal 380 miljoen euro worden gebruikt voor een inkoopprogramma van eigen aandelen. De overige 870 miljoen euro zal worden gebruikt voor het uitkeren van dividend. Mediobanca dacht vooraf al dat de kapitaalpositie voldoende sterk zou zijn hiervoor. Mede gezien de uitlatingen van de Italiaanse sectorgenoot UniCredit op donderdag, schatte analist Robin van den Broek de kans op een aandeleninkoop vooraf hoog in. Resultaten De nettowinst daalde op jaarbasis van een miljard euro naar 429 miljoen euro, een afname van 57 procent. Voor belastingen daalde de winst van 1,5 miljard naar 668 miljoen euro. ING nam in het afgelopen kwartaal voor 987 miljoen euro aan voorzieningen voor oninbare leningen, hetgeen beduidend meer is dan de 223 miljoen euro een jaar eerder en ook veel meer dan de 346 miljoen euro in het vierde kwartaal. De resultaten bij wholesale banking werden met 834 miljoen euro geraakt in verband met de blootstelling aan Rusland. Analist Benoît Pétrarque van Kepler Cheuvreux ging uit van 800 miljoen euro aan afwaarderingen op Rusland. De netto rentebaten van ING daalden op jaarbasis met 2,8 procent tot 3,42 miljard euro, maar de fee-inkomsten stegen sterk met 9,3 procent tot 933 miljoen euro. De CET1-ratio daalde op kwartaalbasis met een vol procentpunt tot 14,9 procent. Bron: ABM Financial News

