WDP krijgt WVI volledig in handen

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft het belang van VIB Vermögen in de Duitse joint-venture WVI volledig overgenomen. Dit liet de logistiekvastgoedinvesteerder vrijdagochtend weten, zonder financiële details te vermelden. WVI werd in 2019 opgericht, en na de recente veranderingen in het aandeelhoudersstructuur van VIB Vermögen had WDP de mogelijkheid om het bedrijf volledig over te nemen. De overname zal naar verwachtingen medio 2022 afgerond zijn. Deze overname onderstreept volgens WDP de ambitie om verder in Duitsland te investeren, conform de doelstellingen van het recent aangekondigde groeiplan voor de komende jaren. Bron: ABM Financial News

