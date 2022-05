Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet in afwachting van het Amerikaanse banenrapport.

IG voorziet een openingsverlies van 33 punten voor de Duitse DAX, een min van 18 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 24 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag, ondanks een optimistische start, toch lager gesloten.

Europa haakte vanochtend eerst nog aan bij de opluchtingsrally op Wall Street, nadat de Federal Reserve woensdagavond, zoals verwacht, de rente met 50 basispunten verhoogde, maar de vrees voor een stijging van 75 basispunten in de toekomst weg leek te nemen.

Analisten zagen dat beleggers opgelucht waren dat de Fed in staat lijkt te zijn om de inflatie aan te pakken zonder al te drastische maatregelen te nemen.

Vanmiddag zakten de Europese markten echter toch weg, nadat de futures op Wall Street steeds roder kleurden.

Fitch Ratings zei dat de specifieke focus van de Fed op het bestrijden van de inflatie grote risico's met zich meebrengt voor de vooruitzichten van de VS. "De Fed is bezig om de rente tegen het einde van dit jaar weer neutraal te krijgen", zei econoom Brian Coulton. "Nu de inflatiedruk aanhoudt, neemt het risico toe dat monetaire verkrapping leidt tot een aanzienlijke groeivertraging of zelfs recessie in 2023", waarschuwde hij.

De Bank of England heeft donderdag de rente conform verwachting ook verhoogd. De belangrijkste rente werd met 25 basispunten verhoogd naar 1,00 procent.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de fabrieksorders in Duitsland in maart sterker zijn gedaald dan verwacht. Op maandbasis daalden de orders met 4,7 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 3,1 procent. De industriële productie van Frankrijk nam in maart iets meer af dan verwacht.

De Britse dienstensector is in april minder hard gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in april uit op 58,9 tegen 62,6 in maart.

Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het eerste kwartaal van 2022 de winst flink zien stijgen en zelfs nog iets harder dan analisten hadden verwacht. Shell zei woensdag bij de kwartaalcijfers te verwachten om in de tweede helft van 2022 ruim 30 procent van de operationele vrije kasstroom uit te keren aan de aandeelhouders. De koers van het aandeel steeg 2,2 procent.

Adecco zag in het eerste kwartaal van 2022 de omzetgroei aantrekken, terwijl de winstgevendheid terugviel. Het aandeel verloor circa 5,0 procent.

ArcelorMittal boekte in het eerste kwartaal meer winst dan een jaar eerder, maar op kwartaalbasis was er sprake van een pas op de plaats. Mittal gaat dit jaar nog eens voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel sloot desondanks 2,0 procent lager.

Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal het verlies sterk verminderd en een positief EBITDA-resultaat geboekt, en verwacht een succesvol zomerseizoen op basis van het toenemend aantal boekingen. Onderdeel KLM heeft voor het derde kwartaal op rij een positief operationeel resultaat geboekt en belooft maatregelen om de werkdruk door personeelskrapte op de luchthaven Schiphol te verbeteren. Het aandeel steeg 2,1 procent.

In Parijs noteerde Airbus 6,0 procent hoger, Totalenergies steeg 1,0 procent, terwijl Credit Agricole 4,0 procent daalde.

In Frankfurt steeg Siemens Healthineers 3,0 procent, SAP won 1,5 procent en Daimler Truck noteerde 1,7 procent hoger. Zalando leverde 10,0 procent in, terwijl Delivery Hero circa 8,0 procent daalde. In Amsterdam daalde Just Eat Takeaway bijna 12 procent.

Euro STOXX 50 3.696,63 (-0,8%)

STOXX Europe 600 438,26 (-0,7%)

DAX 13.902,52 (-0,5%)

CAC 40 6.368,40 (-0,4%)

FTSE 100 7.503,27 (+0,1%)

SMI 11.877,27 (0,0%)

AEX 696,19 (-0,4%)

BEL 20 4.097,20 (+0,8%)

FTSE MIB 23.759,71 (-0,6%)

IBEX 35 8.434,70 (-0,8%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag fors lager gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten stonden donderdag onder druk, waarbij technologieaandelen het voortouw namen, terwijl beleggers de implicaties van de meest agressieve verkrapping van het monetaire beleid door de Fed in meer dan twee decennia probeerden in te schatten.

De opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell dat het beleidscomité niet actief heeft overwogen om de rente met driekwart procentpunt, ofwel 75 basispunten, te verhogen, bood verlichting voor beleggers, die steeds banger waren geworden dat de Fed de rente ook te ver zou kunnen verhogen, waardoor de economie uiteindelijk in een recessie zou kunnen belanden.

Maar donderdag nam het optimisme van beleggers af. Zelfs nu een grotere renteverhoging in de komende van tafel is, worden beleggers nog steeds geconfronteerd met de meest agressieve verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid sinds 2000. Veel beleggers vragen zich nu af hoe hoog de Fed de rente de komende twee jaar zou kunnen verhogen en hoe dat zou kunnen doorwerken in de economie en bedrijfswinsten.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste steunaanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week zijn gestegen met 19.000 tot 200.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 182.000 eerste steunaanvragen.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,4 procent, ofwel 0,45 dollar, hoger op 108,26 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het Amerikaans banenrapport, gevolgd door het consumentenkrediet later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Groeiaandelen stonden donderdag onder druk. Chipmakers als Advanced Micro Devices en Nvidia daalden respectievelijk circa 6,0 procent en ongeveer 8,0 procent. Tesla verloor ruim 9,0 procent, terwijl Netflix circa 8,0 procent daalde.

Elon Musk heeft toezeggingen gekregen van investeerders voor meer dan 7 miljard dollar aan financiering voor zijn overnamebod op Twitter. De CEO van Tesla kreeg toezeggingen van onder meer Sequoia Capital, mede-oprichter Larry Ellison van Oracle Corp, die 1 miljard dollar bijdraagt, en VyCapital. Het aandeel Twitter steeg bijna 2,0 procent.

eBay is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken, onder andere als gevolg van een daling van de reële waarde van zijn beleggingen in aandelen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse onlineveilinghuis. Het aandeel verloor bijna 12,0 procent.

Booking Holdings heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en zei dat de mondiale reistrends in het huidige kwartaal sterker worden. Het aandeel steeg circa 3,5 procent.

ConocoPhillips heeft in het eerste kwartaal flink meer winst gemaakt en daar zullen aandeelhouders ook van profiteren. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliereus. Het aandeel noteerde circa 1,5 procent lager.

Royal Caribbean schreef afgelopen kwartaal rode cijfers, maar de operationele kasstroom was in april weer positief en de cruisemaatschappij verwacht in de tweede jaarhelft weer winstgevend te zijn. Het aandeel verloor bijna 6,0 procent.

Online marktplaats Etsy kwam met een voorzichtige outlook voor het lopende kwartaal. Het aandeel daalde circa 18,0 procent.

Shopify daalde ruim 15,0 procent. Afgelopen kwartaal was verlieslatend. Verder wil Shopify voor 2,1 miljard dollar Deliverr overnemen.

S&P 500 index 4.146,92 (-3,6%)

Dow Jones index 32.997,97 (-3,1%)

Nasdaq Composite 12.317,69 (-5,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend lager. Tokio is weer open.

Nikkei 225 27.002,36 (+0,7%)

Shanghai Composite 2,996,98 (-2,3%)

Hang Seng 20.051,61 (-3,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0531. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0549 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0513 op de borden.

USD/JPY Yen 130,53

EUR/USD Euro 1,0531

EUR/JPY Yen 137,47

