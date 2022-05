GoPro buigt verlies om in winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GoPro

(ABM FN-Dow Jones) GoPro heeft het afgelopen kwartaal een verlies weten om te buigen in een nettowinst op een hogere omzet. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse producent van actiecamera's. "We zijn 2022 gestart met een omzetgroei op jaarbasis en winstgevendheid, terwijl we spannende nieuwe producten lanceerden", zei CEO Nicholas Woodman, eraan toevoegend dat het bedrijf met de lancering van verschillende extra producten later dit jaar verwacht de trend te kunnen voortzetten. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een operationele winst van 8,2 miljoen dollar, in vergelijking met een verlies van 3,5 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 5,7 miljoen dollar, tegenover een verlies van 10,2 miljoen dollar een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 0,04 dollar, tegen een verlies van 0,07 dollar in het eerste kwartaal van 2021. De aangepaste winst steeg van 0,03 dollar per aandeel naar 0,09 dollar per aandeel het afgelopen kwartaal. De omzet steeg van 203,7 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2021 naar 216,7 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Het aandeel GoPro noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 1,6 procent lager. Bron: ABM Financial News

