Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, na het nieuws dat de OPEC en zijn bondgenoten de huidige productieafspraken handhaven. In juni wordt de output van OPEC+ met nog eens 432.000 vaten per dag verhoogd. De olieprijs bouwde donderdag voort op de winsten die werden geboekt na het nieuws woensdag dat de EU een plan heeft opgesteld om de invoer van Russische ruwe olie binnen zes maanden te verbieden. "Het tijdschema voorziet in een ordelijke verandering in de handelsstromen, maar er zijn risico's", zei marktanalist Warren Patterson van ING. "Er is de kans voor Rusland om de oliestroom naar de EU te stoppen voordat de afbouwperiode ten einde loopt, waardoor de EU onder druk komt te staan om snel andere leveranties zeker te stellen", zei hij. "Bovendien bestaat het risico van secundaire sancties van de VS op Russische olie, waardoor het voor elk land moeilijk zou worden om Russische olie te kopen", voegde hij toe. "Een strak evenwicht tussen vraag en aanbod betekent dat de markt mogelijk niet in staat is om het verlies van de Russische olievoorziening het hoofd te kunnen bieden en als dit gebeurt zullen we aanzienlijk hogere prijzen zien", zei Patterson. "Voorlopig denken we niet dat secundaire sancties waarschijnlijk zijn, dus dit zou landen als India en China in staat moeten stellen hun Russische olie-aankopen op te voeren, waardoor andere bevoorradingsbronnen voor de EU vrijkomen", zei hij. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,4 procent, ofwel 0,45 dollar, hoger op 108,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.