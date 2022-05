Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag, ondanks een optimistische start, toch lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 438,26 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 13.902,52 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 6.368,40 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.503,27 punten.

Europa haakte vanochtend eerst nog aan bij de opluchtingsrally op Wall Street, nadat de Federal Reserve woensdagavond, zoals verwacht, de rente met 50 basispunten verhoogde, maar de vrees voor een stijging van 75 basispunten in de toekomst weg leek te nemen.

Analisten zagen dat beleggers opgelucht waren dat de Fed in staat lijkt te zijn om de inflatie aan te pakken zonder al te drastische maatregelen te nemen.

Vanmiddag zakten de Europese markten echter toch weg, nadat de futures op Wall Street steeds roder kleurden.

Fitch Ratings zei dat de specifieke focus van de Fed op het bestrijden van de inflatie grote risico's met zich meebrengt voor de vooruitzichten van de VS. "De Fed is bezig om de rente tegen het einde van dit jaar weer neutraal te krijgen", zei econoom Brian Coulton. "Nu de inflatiedruk aanhoudt, neemt het risico toe dat monetaire verkrapping leidt tot een aanzienlijke groeivertraging of zelfs recessie in 2023", waarschuwde hij.

De Bank of England heeft donderdag de rente conform verwachting ook verhoogd. De belangrijkste rente werd met 25 basispunten verhoogd naar 1,00 procent.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de fabrieksorders in Duitsland in maart sterker zijn gedaald dan verwacht. Op maandbasis daalden de orders met 4,7 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 3,1 procent. De industriële productie van Frankrijk nam in maart iets meer af dan verwacht.

De Britse dienstensector is in april minder hard gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in april uit op 58,9 tegen 62,6 in maart.

De euro/dollar noteerde op 1,0513. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0623 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0621 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,4 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het eerste kwartaal van 2022 de winst flink zien stijgen en zelfs nog iets harder dan analisten hadden verwacht. Shell zei woensdag bij de kwartaalcijfers te verwachten om in de tweede helft van 2022 ruim 30 procent van de operationele vrije kasstroom uit te keren aan de aandeelhouders. De koers van het aandeel steeg 2,2 procent.

Adecco zag in het eerste kwartaal van 2022 de omzetgroei aantrekken, terwijl de winstgevendheid terugviel. Het aandeel verloor circa 5,0 procent.

ArcelorMittal boekte in het eerste kwartaal meer winst dan een jaar eerder, maar op kwartaalbasis was er sprake van een pas op de plaats. Mittal gaat dit jaar nog eens voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel sloot desondanks 2,0 procent lager.

Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal het verlies sterk verminderd en een positief EBITDA-resultaat geboekt, en verwacht een succesvol zomerseizoen op basis van het toenemend aantal boekingen. Onderdeel KLM heeft voor het derde kwartaal op rij een positief operationeel resultaat geboekt en belooft maatregelen om de werkdruk door personeelskrapte op de luchthaven Schiphol te verbeteren. Het aandeel steeg 2,1 procent.

In Parijs noteerde Airbus 6,0 procent hoger, Totalenergies steeg 1,0 procent, terwijl Credit Agricole 4,0 procent daalde.

In Frankfurt steeg Siemens Healthineers 3,0 procent, SAP won 1,5 procent en Daimler Truck noteerde 1,7 procent hoger. Zalando leverde 10,0 procent in, terwijl Delivery Hero circa 8,0 procent daalde. In Amsterdam daalde Just Eat Takeaway bijna 12 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 3,4 procent lager op 4.154,95 punten. De Dow Jones index verloor 2,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde zelfs 4,6 procent in het rood.