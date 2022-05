AXA boekt meer inkomsten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AXA heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet geboekt. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Franse verzekeraar. AXA zei, hoewel het te vroeg is om een precieze verwachtingen af te geven, dat de de oorlog in Oekraïne qua verzekeringsschade "vergelijkbaar zal zijn met een middelgrote natuurramp". De verzekeraar zei inmiddels te zijn gestopt met het afsluiten van nieuwe verzekeringen als de eigenaar Russisch is. AXA boekte in de eerste drie maanden van 2022 een bruto-omzet van 31,3 miljard euro, in vergelijking met 30,7 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De kwartaalomzet steeg in de segmenten schadeverzekeringen en zorgverzekeringen met respectievelijk 2 procent en 6 procent. De omzet van de divisie levensverzekeringen liet echter een daling zien van 3 procent op vergelijkbare basis. De omzet van commerciële tak steeg met 4 procent, terwijl de inkomsten uit vermogensbeheer op vergelijkbare basis stabiel bleven op 392 miljoen euro. De Solvency II-ratio van het bedrijf bedroeg 224 procent eind maart 2022, een stijging van 7 procentpunten ten opzichte van ultimo 2021. Bron: ABM Financial News

