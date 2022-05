AEX verspeelt winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager geëindigd, waarbij de winst verdampte ten opzichte van de ochtendhandel. Bij een slot van 696,19 punten verloor de AEX uiteindelijk 0,4 procent.

Het Damrak kon zich aanvankelijk optrekken aan de opluchtingsrally op Wall Street woensdagavond in reactie op het langverwachte rentebesluit van de Federal Reserve. De federal funds rente ging woensdagavond 50 basispunten omhoog naar een bandbreedte van 0,75 tot 1,00 procent.

Dit was conform de verwachting, oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank, die verder weinig verrassends zag in de aankondiging van de Fed.

De opluchting op Wall Street bleek donderdag van korte duur en dat sloeg tijdens de middaghandel over naar de Europese markten. Dat heeft te maken met de onzekerheid van de markt over de impact van de Fed-renteverhogingen op de economische groei en bedrijfswinsten. De Amerikaanse tienjaarsrente is donderdag gestegen naar 3,09 procent.

Vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International waarschuwt dan ook voor een aantal fikse koersdalingen deze zomer. Daarna zullen de aandelenmarkten de weg omhoog weer weten te vinden. Tot die tijd is het volgens hem verstandig dat beleggers regelmatig de samenstelling van hun portefeuille toetsen.

De Bank of England kwam vanmiddag ook met een nieuw rentebesluit. De rente werd conform de verwachting verder verhoogd naar 1,00 procent. De Britse rente staat nu op het hoogste niveau in 13 jaar.

Het besluit werd met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen genomen. De drie tegenstemmers wilden een renteverhoging van 50 basispunten. Details over het afbouwen van de balans volgen pas in augustus, wat volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade een teleurstelling was voor de markt.

Beleggers kunnen zich nu op gaan maken voor het Amerikaanse banenrapport, vrijdagmiddag. Er wordt gerekend op een banengroei van 400.000 in april en een werkloosheid van 3,5 procent.

Op macro-economisch vlak was er donderdag al aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen uit de Verenigde Staten. Die stegen met 19.000 tot 200.000 nieuwe aanvragen, waar 181.000 was verwacht.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0513. WTI-olie steeg 1,5 procent in waarde tot 109 dollar per vat, nadat de OPEC+ besloot om de huidige productie-afspraken te handhaven.

Stijgers en dalers

Shell was koploper in de AEX na het openen van de boeken. De oliereus wist goed te profiteren van de onrust op de markt en de hogere olieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Met het oog op de markt, verwacht Shell in de tweede helft van 2022 om ruim 30 procent van de operationele vrije kasstroom uit te keren aan de aandeelhouders. Analisten concludeerden dat de energiereus zijn aandeelhouders goed beloond. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Philips en Heineken wonnen gemiddeld een procent.

ING, dat morgenochtend de boeken opent, eindigde licht hoger, net als ASML.

Staalconcern ArcelorMittal overtrof afgelopen kwartaal de verwachtingen met een EBITDA-resultaat van 5,1 miljard dollar en een vrije kasstroom van 1,5 miljard dollar. Hierdoor kan de schuld snel worden afgelost. Ook worden er meer aandelen ingekocht. Het aandeel daalde toch 2 procent.

Groeiaandeel Just Eat Takeaway belandde onderaan in de hoofdindex, met een verlies van bijna 12 procent. Activistische beleggers van Just Eat Takeaway zijn er vrijwel niet in geslaagd hun voorstellen erdoor te krijgen tijdens de aandeelhoudersvergadering van woensdag, zodat er geen radicale stappen op handen zijn, concludeerde Bank of America donderdag in een rapport.

Besi had het ook lastig en daalde ruim 5 procent, Prosus en Adyen rond de 4,5 procent.

Air France-KLM verraste met een sterke kasstroom en een lager verlies. De luchtvaarder voorziet een succesvol zomerseizoen met een aantrekkende capaciteit. ING denkt dat de kosten per eenheid hierdoor zullen dalen. Het aandeel won ruim 2 procent en ging daarmee aan kop in de Midcap.

AMG wist niet te overtuigen met de cijfers en een outlookverhoging en leverde als hekkensluiter meer dan 13 procent in. De outlookverhoging was volgens analisten dan ook geen verrassing.

Bouwbedrijf BAM was één van de negatieve blikvangers in de AScX, met een verlies van bijna 4 procent. De winst verdubbelde in het afgelopen kwartaal en het bedrijf ligt op schema voor de strategische doelen met een hogere marge in het huidige boekjaar. Analisten spraken van een solide jaarstart.

ForFarmers verloor ruim 4 procent, nadat het bedrijf het onderliggende EBITDA-resultaat bijna zag halveren. KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel na de kwartaalupdate.

Azerion was koploper in de AScX, met een plus van bijna 5 procent. Vastned sloot 1,5 procent na hogere kwartaalcijfers.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen diep in het rood, met een verlies van ruim 4 procent voor de Nasdaq.