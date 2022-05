Verlies Nikola valt mee Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft in het eerste kwartaal rode cijfers geschreven, maar het resultaat was beter dan verwacht. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de fabrikant van elektrische voertuigen. Het aangepaste EBITDA-resultaat liep in de verslagperiode op, van 53,4 miljoen verlies naar 79,2 miljoen dollar negatief. De brutomarge kwam uit op 22,8 procent. Onder de streep resteerde een verlies van bijna 153 miljoen dollar, of 0,37 dollar per aandeel. Het aangepaste verlies van 0,21 dollar was beter dan de 0,25 dollar verlies die analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden. De omzet van Nikola kwam in het eerste kwartaal uit op 1,89 miljoen dollar, waar de markt rekende op 112.500 dollar aan opbrengsten. Deze kwamen niet uit de verkoop van voertuigen, maar uit diensten. Outlook Nikola verwacht in 2022 nog altijd 300 tot 500 Tre BEV's te kunnen leveren aan klanten. Het aandeel stijgt donderdag op Wall Street 5 procent. Bron: ABM Financial News

