Beursblik: verdeeldheid Britse centrale bank weerspiegelt uitdaging stagflatie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De uitdaging van een groeivertraging in combinatie met de hoge inflatie wordt weerspiegeld in verdeeldheid in het beleidscomité van de Bank of England. Dit schreef HSBC donderdag na het verschijnen van het rentebesluit. De BoE stemde met 6 tegen en 3 voor het verhogen van de belangrijkste rente met 25 basispunten naar 1,00 procent. De drie tegenstemmers wilden een renteverhoging van 50 basispunten. "Aangezien de inflatie in 2022 langer hoog zal blijven, blijft de verkrapping van het BoE-beleid in de automatische piloot, te midden van de zorgen over de effecten van de krappe arbeidsmarkt", aldus beleggingsstrateeg Hussain Mehdi van HSBC. Als de inflatie later dit jaar afkoelt, terwijl de economische impact de koopkracht uitholt, zou dit ervoor kunnen zorgen dat de Britse centrale bank voorzichtiger te werk moet gaan met zijn monetaire verkrapping, aldus HSBC. Het Britse pond verliest donderdag zo'n anderhalf procent op de euro, op 1,1733 en bijna 2 procent op de dollar, op 1,2383. Bron: ABM Financial News

