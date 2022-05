'Activisten vangen bot bij Just Eat Takeaway'

(ABM FN-Dow Jones) Activistische beleggers van Just Eat Takeaway zijn er vrijwel niet in geslaagd hun voorstellen erdoor te krijgen tijdens de aandeelhoudersvergadering van woensdag, zodat er geen radicale stappen op handen zijn. Dat concludeerde Bank of America donderdag in een rapport.

De CEO en CFO mogen blijven zitten, ondanks relatief veel tegenstemmen voor de CFO Brent Wissink, zodat strategische koerswijzigingen vermoedelijk beperkt blijven.

Wel besloot het bedrijf COO Jörg Gerbig niet voor te dragen voor herbenoemingen, nu er een onderzoek loopt over mogelijke misdragingen tijdens een bedrijfsevenement. Dit vergroot de onzekerheid, stellen de analisten van Bank of America. Als het onderzoek hem vrijpleit kan Gerbig terugkeren op zijn post. Als hij vertrekt, zou dit negatief zijn, omdat hij belangrijk is voor de Duitse operaties, de waardevolste markt van het bedrijf, waar concurrenten Uber, DoorDash en Wolt aan de deur morrelen.

De voorzitter van de raad van commissarissen besloot zich niet herverkiesbaar te stellen, zodat er nu een vervanger wordt gezocht. Dit kan worden gezien als een kleine overwinning voor de activistische aandeelhouders Cat Rock en Lucerne, die een andere voorzitter wilden. Bank of America vraagt zich evenwel af of een nieuwe voorzitter structurele veranderingen in gang zou kunnen zetten, zoals de verkoop van onderdelen die de activisten verlangen.

Intussen blijft de groei achter bij die van rivalen en verliest Just Eat Takeaway nog steeds marktaandeel in de VS, het Verenigd Koninkrijk en vermoedelijk ook in sommige delen van het Europese vasteland. Die trend is lastig te keren, denkt Bank of America, omdat het bedrijf zich terecht richt op meer winstgevendheid.

Ook vragen de analisten zich af hoeveel voordeel het zal opleveren om de belangen in iFood en Grubhub te verkopen, nu de waarderingen in de sector zijn ingestort, terwijl de lijst met potentiële kopers kort is.

Bank of America blijft neutraal op het aandeel, dat relatief laag is gewaardeerd. Het koersdoel is 35,00 euro. Het aandeel daalt donderdag 2,3 procent naar 23,43 euro.