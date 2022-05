'ING mogelijk optimistischer over rentebaten' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING zal bij de cijfers over het eerste kwartaal van 2022 een fors verlies moeten nemen op zijn investeringen in Rusland, maar de steilere rentecurve zal de rentemarge steunen en dit kan voor opluchting zorgen. Dat stellen analisten, voorafgaand aan de publicatie van de resultaten vrijdag voorbeurs. De voorzieningen voor oninbare leningen zullen naar verwachting fors hoger liggen in verband met de grotere risico's op de uitstaande belangen in Rusland na de invasie van dat land in Oekraïne en de zware Westerse sancties die daarop volgden. Analist Benoît Pétrarque van Kepler Cheuvreux gaat uit van 800 miljoen euro aan afwaarderingen op Rusland. De overige onderliggende voorzieningen zouden zo'n 250 miljoen euro bedragen waarmee het totaal op 65 basispunten van het leningenboek komt. Robin van den Broek van Mediobanca denkt ook dat ING schoon schip wil maken in Rusland en Oekraïne. Naast het nemen van voorzieningen, die deels al door de markt zijn ingecalculeerd, zal de blootstelling aan deze landen sterk worden afgebouwd, omdat ING heeft laten weten dat een groot deel van deze blootstelling korte looptijden heeft. Een ander punt van aandacht zullen de verwachtingen zijn die ING zal afgeven voor de ontwikkeling van de rentebaten in de rest van het jaar, nu de rentecurve steiler wordt, omdat de centrale banken de hoge inflatie moeten gaan beteugelen met hogere beleidsrentes. Van den Broek van Mediobanca wijst op de beweging van de swapcurve dit jaar. Op basis daarvan zou ING veel positiever kunnen worden over de netto rentebaten, dan de analisten tot nu toe gemiddeld in hun ramingen hebben verwerkt. Dit kan leiden tot opluchting bij de belegger. Kepler Cheuvreux voorziet dat de rentebaten en fee-inkomsten in het eerste kwartaal minder dan 1 procent hoger zullen liggen dan een kwartaal eerder. Afgezien van de voorzieningen voor oninbare leningen voorziet analist Pétrarque toch een 6 procent hogere winst, door de steilere rentecurve en hogere marge op spaargeld. De twee analisten zijn verdeeld over de vraag, of ING een nieuw aandeleninkoopprogramma zal aankondigen. Mediobanca denkt dat de kapitaalpositie voldoende sterk zal zijn daarvoor, na de verliezen op Rusland en Oekraïne. Mede gezien de uitlatingen van de Italiaanse bank UniCredit donderdag, schat Van den Broek de kans op een aandeleninkoop hoog in. Pétrarque van Kepler Cheuvreux denkt dat de bank daar nog even mee zal wachten. ING publiceert de kwartaalcijfers vrijdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

