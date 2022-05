Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen donderdag een lagere opening voor Wall Street na de opluchtingsrally op woensdag. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,7 procent in het rood.

Woensdag sloten de indexen in New York flink hoger in reactie op het langverwachte rentebesluit van de Federal Reserve, waarbij de rente met 50 basispunten omhoog ging, naar een bandbreedte van 0,75 tot 1,00 procent.

Dit was conform de verwachting, oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank, die verder weinig verrassends zag in de aankondiging van de Fed. Dat de centrale bank zijn balans vanaf 1 juni gaat afbouwen, is de enige voetnoot, vond de analist, want daar had men ook wel eerder mee kunnen beginnen.

"Beleggers zijn opgelucht dat de Fed met zijn rentebesluit heeft voldaan aan de marktverwachting", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Het beste nieuws voor handelaren en beleggers is dat de Fed niet verwacht dat het de rente met 75 basispunten moet gaan verhogen."

De grote vraag is nu of de Amerikaanse beurzen hun bodem hebben bereikt, "omdat beleggers minder bezorgd zijn over het monetaire beleid van de Fed en de inflatie in de VS", aldus Aslam.

Daar staat tegenover dat beleggers niet weten hoever de rente uiteindelijk wordt verhoogd in de komende twee jaar en welke impact dit heeft op de Amerikaanse economie en bedrijfswinsten.

Op macro-economisch vlak is er donderdag aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen. Die stegen met 19.000 naar 200.000, waar 181.000 nieuwe aanvragen werden verwacht.

WTI-olie is een procent duurder op 109 dollar per vat, nadat bekend werd dat OPEC+ zijn productieafspraken handhaaft en de output in juni met 432.000 vaten per dag wordt verhoogd.

De euro/dollar noteert richting de openingsbel op 1,0567. De Amerikaanse tienjaarsrente staat op 2,93 procent.

Bedrijfsnieuws

Groeiaandelen gaan een moeizame dag tegemoet. In de voorbeurshandel dalen chipmakers als Advanced Micro Devices en Nvidia ruim een procent. Ook Tesla en Netflix lijken donderdag lager te gaan openen.

Elon Musk heeft toezeggingen gekregen van investeerders voor meer dan 7 miljard dollar aan financiering voor zijn overnamebod op Twitter. De CEO van Tesla kreeg toezeggingen van onder meer Sequoia Capital, mede-oprichter Larry Ellison van Oracle Corp, die 1 miljard dollar bijdraagt, en VyCapital. Het aandeel Twitter stijgt voorbeurs 2 procent.

eBay is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken, onder andere als gevolg van een daling van de reële waarde van zijn beleggingen in aandelen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse onlineveilinghuis. Het aandeel noteert donderdag voorbeurs ruim 7 procent lager.

Booking Holdings heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en zei dat de mondiale reistrends in het huidige kwartaal sterker worden. Het aandeel lijkt zo'n 10 procent hoger te gaan openen.

ConocoPhillips heeft in het eerste kwartaal flink meer winst gemaakt en daar zullen aandeelhouders ook van profiteren. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliereus. Het aandeel lijkt een half procent hoger te gaan openen.

Royal Caribbean schreef afgelopen kwartaal rode cijfers, maar de operationele kasstroom was in april weer positief en de cruisemaatschappij verwacht in de tweede jaarhelft weer winstgevend te zijn. Het aandeel verliest voorbeurs 2,5 procent.

Online marktplaats Etsy kwam met een voorzichtige outlook voor het lopende kwartaal. Het aandeel verliest voorbeurs ruim 12 procent.

Shopify daalt voorbeurs zelfs 14 procent. Afgelopen kwartaal was verlieslatend. Verder wil Shopify voor 2,1 miljard dollar Deliverr overnemen.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg woensdag 3,0 procent tot 4.300,17 punten, de Dow Jones index won 2,8 procent op 34.061,06 punten en de Nasdaq sloot 3,2 procent hoger op 12.964,86 punten.