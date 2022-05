OPEC+ handhaaft productieafspraken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC en zijn bondgenoten handhaven de huidige productieafspraken. Dit meldde de Wall Street Journal donderdagmiddag op basis van opmerkingen van functionarissen van het kartel. In juni wordt de output van OPEC+ met nog eens 432.000 vaten per dag verhoogd. De olieprijs noteert donderdagmiddag bijna een procent hoger, net onder de 109 dollar per vat. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.