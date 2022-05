'Kwartaalcijfers AMG minder sterk dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van AMG in het eerste kwartaal van dit jaar waren niet zo sterk als gehoopt. Dit stelde Degroof Petercam donderdag in reactie op de kwartaalcijfers van AMG gisterenavond. De bank was vooraf iets enthousiaster over de impact van de opgelopen lithiumprijzen voor het speciaalmetaalbedrijf dan uit de cijfers bleek. De omzet AMG liep op jaarbasis met 53 procent op tot 404 miljoen dollar. De EBITDA steeg zelfs met 93 procent tot 54,8 miljoen dollar en dit leverde een marge op van 13,6 procent. Een jaar terug was dit nog 10,7 procent. De analistenconsensus rekende vooraf op een sterkere toename van de EBITDA tot 58,3 miljoen dollar en Degroof mikte zelfs op 64,7 miljoen dollar. Niettemin sprak Degroof Petercam van een significante verbetering, ofschoon de nettoschuld van 347 miljoen dollar 30 miljoen dollar hoger uitpakte dan de bank verwachtte. AMG mikte voor 2022 op een EBITDA van 225 miljoen dollar, maar trok dit woensdagavond op naar 260 miljoen tot 290 miljoen dollar. Dit is volgens de bank wat aan de lichte kant, maar de outlook voor een EBITDA van 350 miljoen dollar voor 2023 en van 500 miljoen dollar of meer in vijf jaar tijd is volgens Degroof Petercam bemoedigend. Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel AMG op Houden staan met een koersdoel van 45,00 euro. Bron: ABM Financial News

