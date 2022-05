Meer winst voor ConocoPhillips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ConocoPhillips heeft in het eerste kwartaal flink meer winst gemaakt en daar zullen aandeelhouders ook van profiteren. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliereus. Het aangepaste resultaat van ConocoPhillips steeg van een winst van 0,9 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021 naar een winst van 4,3 miljard dollar afgelopen kwartaal. Per aandeel betekende dit een winst van 3,27 dollar. Dat is meer dan de 3,17 dollar per aandeel die analisten geraadpleegd door FactSet hadden voorzien en bijna vijf keer zoveel als de 0,69 dollar in de eerste drie maanden van vorig jaar. De operationele kasstroom van ConocoPhillips was afgelopen kwartaal 7,0 miljard dollar. In het lopende tweede kwartaal denkt ConocoPhillips 1,67 tot 1,73 miljoen vaten olie per dag te produceren. Verder zei het oliebedrijf de aandeelhouders met nog eens 2 miljard dollar extra te gaan belonen. In totaal is er nu 10 miljard dollar beschikbaar voor dividend en aandeleninkopen. Het aandeel lijkt donderdag iets hoger te openen. Bron: ABM Financial News

